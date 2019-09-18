Hatay'da iki aile kavga etti: 3 ölü, 3 yaralı
Hatay'ın Antakya ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışmada tüfekle vurulan 3 kişi hayatını, 3 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi tüfekle ateş açılan 6 kişiden biri olay yerinde, ikisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yaralı 3 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.
Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma firari şüphelileri arıyor.
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