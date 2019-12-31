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Gündem
Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2019 - 13:26,Son Güncelleme:/

Hatay'da hareketli dakikalar! Asi Nehri'ne atlayan kadını itfaiyeciler kurtardı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde Fatma O., Asi Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekiplerinin sudan baygın çıkardığı Fatma O., hastaneye götürüldü.

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  • Asi Nehrine atlayan kadını itfaiyeciler kurtardı
  • Asi Nehrine atlayan kadını itfaiyeciler kurtardı
  • Asi Nehrine atlayan kadını itfaiyeciler kurtardı
  • Asi Nehrine atlayan kadını itfaiyeciler kurtardı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Merkez Antakya ilçesi Köprübaşı mevkisine gelen Fatma O., köprüden Asi Nehri'ne atlayıp intihar girişiminde bulundu. Kadının bir yerlere tutunmaya çalışıp suda çırpındığını görenler, polis ve itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, köprüden halatla suya inip Fatma O.'ya ulaştı.

Sudan baygın çıkarılan Fatma O., sağlık ekiplerince ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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