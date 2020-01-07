Hatay'da fırtına nedeniyle kopan çatı otomobillerin üzerine düştü

İlçede dün gece başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Modern Evler Mahallesi'nde bir sitenin içerisindeki binanın çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle koparak otomobillerin üzerine düştü.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 10 araç ile bir dairede hasar oluştuğunu tespit etti.

Söz konusu site ile bulunduğu sokağa giriş çıkışlar geçici olarak durduruldu.



Bölgede, 24 Aralık'ta da bir binanın çatısı kopmuş, 3 otomobilde hasar oluşmuştu.