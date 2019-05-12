Hatay'da çizgili sırtlan familyası görüntülendi! 'Türkiye'de bir ilk diyebiliriz...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHatay'da çizgili sırtlan familyası görüntülendi! 'Türkiye'de bir ilk diyebiliriz...'
GeriGündem Hatay'da çizgili sırtlan familyası görüntülendi! 'Türkiye'de bir ilk diyebiliriz...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
HATAY (AA)
12.05.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Hatay'da çizgili sırtlan familyası görüntülendi! 'Türkiye'de bir ilk diyebiliriz...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hatay kırsalında 2'si yetişkin 6 çizgili sırtlan cep telefonuyla görüntülendi. Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, "Görüntülerde anne ve baba ile 4 yavru var. Daha önce nesli tükenmek üzere olan bu hayvanlar bireysel görüntülenmişlerdi. 6'sının bir arada görülmesi ise Türkiye'de bir ilk diyebiliriz" dedi.

Hatay'ın Suriye sınırı kırsalında nesli tükenmek üzere olan 2'si yetişkin 6 çizgili sırtlan görüntülendi. Kırıkhan-Hassa ilçesi Suriye sınırı kırsalında cep telefonuyla çekilen görüntülerde, anne ve baba sırtlan ile 4 yavrunun yuvalarının önünde oynadıkları görülüyor.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çizgili sırtlanların ülkede nesli tükenmek üzere olan ve üst düzeyde korunan hayvanlardan olduğunu söyledi.

Dernek olarak özellikle son yıllarda bio çeşitlilik araştırmaları yaptıklarını ve çizgili sırtlanları görüntülediklerini dile getiren Öğünç, "Ancak bu görüntülerde 6 çizgili sırtlan bir arada. Görüntülerde anne ve baba ile 4 yavru var. Daha önce nesli tükenmek üzere olan bu hayvanlar bireysel görüntülenmişlerdi. 6'sının bir arada görülmesi ise Türkiye'de bir ilk diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Hatay'ın birçok özel türe ev sahipliği yaptığına işaret eden Öğünç, bu nadir türün kentte yaşamasından mutlu olduklarını belirtti.

"CANLI HİÇBİR ŞEYE SALDIRMAZLAR" 

Çizgili sırtlanların çok özel canlılar olduğunu söyleyen Öğünç, şunları kaydetti:

"Bu hayvanların ana besin kaynağı leşlerdir. Canlı hiçbir şeye saldırmazlar. Doğada ölmüş ne bulurlarsa yerler. Bunlar bir bakıma doğanın çöpçüsüdür. Leşlerden kaynaklı salgın hastalıkların önlenmesinde de önemli bir görevleri var. Bu görüntüler dağ ceylanı yaşam alanında çekildi. Dağ ceylanları da özel bir türdür ve üst düzeyde korunur. Bu ikisi aynı alanda Kumlu-Hassa ve Kırıkhan ilçeleri kırsalında yaşıyor. Şu ana kadar bu alanda 49 yabani memeli türü tespit ettik. Bu bölgenin 'Yaban hayatı geliştirme sahası' ilan edilmesini istiyoruz. Bu sayede hem buradaki canlılar huzur içinde yaşayacak hem de yaban hayatına ilgi duyan insanlar dünyanın her yerinden buraya akın edecekler."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

DSP'nin İstanbul adayı yarıştan çekildiğini açıkladı

Heyecanlandıran keşif! Kapadokya’da tesadüfen bulundu...

Üniversiteli İrem'in kahreden ölümü! Görüntüler ortaya çıktı...

Kahreden kaza! 8 yaşındaki Elif…