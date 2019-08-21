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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)
21.08.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Hatay'da 60 deniz kaplumbağası yavrusu deniz ile buluştu

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Hatay'da 60 deniz kaplumbağası yavrusu deniz ile buluştu

Hatay Dörtyol ile Arsuz ilçelerinin sahillerinde, 60 noktaya yumurtalarını bırakan yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları denizle buluştu.

Yavruların korunması için İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun şubesi tarafından yaz başında 60 kafes yaptırıldı. Yumurtalarından çıkan yavrular ise denizle buluşmaya başladı. İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Turan ile İMEAK Deniz Ticaret Odası İstanbul Şubesi yöneticileri, yuvalama bölgelerinde incelemelerde bulundu. Heyet, yavru kaplumbağaların koruyucu kafesler sayesinde yumurtlama alanından çıkarak güvenle denize ulaşmalarını izledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu her geçen gün üreme alanı daralan nesli tehdit altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının popülasyonunu artırmakla ilgili projelere destek vermekten ve yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

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