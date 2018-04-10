Hatay tepkisi: Millet ve tarih affetmeyecek

Akşener, dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “1 Nisan kurultayımız iktidarın kimyasını bozmuştur. Kurultaya yoğun ilgiyi istihbaratıyla öğrenen iktidar sahipleri, kurultayın önüne geçmek için magazine sığınmak zorunda kalmış, ne kadar yandaş sanatçı varsa Hatay’a yığmıştır. İktidar, şanlı ordumuzu ‘Televole’ programlarına malzeme yapmıştır. Afrin’den, askerimize büyük saygısızlıkla, ‘Afrinvole’ çıkarmıştır. Şehit evlerinden ağıtlar yükselirken, kışlada, askerimize oyun havası sunanları da bu millet affetmeyecektir, tarih affetmeyecektir.”