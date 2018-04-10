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    Hatay tepkisi: Millet ve tarih affetmeyecek

    Gamze KOLCU / ANKARA
    10.04.2018 - 23:28 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ünlü isimlerle Hatay’da askere yaptığı moral ziyaretine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

    Akşener, dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “1 Nisan kurultayımız iktidarın kimyasını bozmuştur. Kurultaya yoğun ilgiyi istihbaratıyla öğrenen iktidar sahipleri, kurultayın önüne geçmek için magazine sığınmak zorunda kalmış, ne kadar yandaş sanatçı varsa Hatay’a yığmıştır. İktidar, şanlı ordumuzu ‘Televole’ programlarına malzeme yapmıştır. Afrin’den, askerimize büyük saygısızlıkla, ‘Afrinvole’ çıkarmıştır. Şehit evlerinden ağıtlar yükselirken, kışlada, askerimize oyun havası sunanları da bu millet affetmeyecektir, tarih affetmeyecektir.” 

    Etiketler: Meral Akşener , gazetehaberleri , iyi parti , gündem
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