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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay) (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2020 - 11:17,Son Güncelleme:/

Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı

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Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye- Suriye sınırına aralarında tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının da bulunduğu çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi.

Yurt genelindeki çeşitli birliklerden sevk edilen askeri araçlar, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri TIR’lar üzerine yüklü olan tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıları ile zırhlı araçlar, Kırıkhan istikametinden Reyhanlı ilçesine geldi. Askeri araçlar buradan da Türkiye- Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Askeri araçlar arasında tank ve ZPT’ler ile kamyon ve ambulans da bulunuyor.

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