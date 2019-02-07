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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ - Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
07.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Hatamız var kabul etmeliyiz’

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‘Hatamız var kabul etmeliyiz’

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Mısır’da hakkında idam kararı olan, 16 Ocak’ta geldiği İstanbul’da yakalanan ve ‘istenen suçlular’ arasında olduğu gerekçesiyle ülkesine iade edilen Muhammed Abdulhafız Ahmet Hüseyin’le ilgili açıklamalar yaptı.

İhvan mensubu olduğu ileri sürülen Hüseyin’in iadesini eleştiren Aktay şunları söyledi:

‘Acele davranılmış’

“Hakkında idam hükmü bulunan Mısırlı bir genç, siyasal bir açıklama ya da siyasi bir kişi olduğu için teslim edilmiş değil. Atatürk Havalimanı’nda yetkililerin acele davranması hatadır. Genç direnmiş ama kendisini ifade edememiş. Bu genç keşke imkânı olsaydı da kendisini anlatabilseydi. Bizim de burada hatamız var, bunu kabul etmek lazım. Anlamadan, ifadesini almadan Mısır’a gönderilmesi doğru değil. Türkiye Sisi yönetimi söyledi diye kimseyi teslim etmedi, etmez. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun başlattığı soruşturma ile olayda ihmali görülen 8 kişi açığa alındı. Bir daha bu gibi olayların yaşanmaması için gereken tedbirler alınacak. Bize gencin Mısır’a gider gitmez gözaltına alınmış olduğu bilgisi geldi. Mısır’dan adil bir yargılama beklentimiz olmasa da en azından işkence edilmemesi temennimiz.”

İADE DEĞİL SINIR DIŞI

Mısır’da rejim muhalifi Hüseyin, Somali üzerinden Türkiye’ye sığınmak üzere 16 Ocak gece yarısı İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi. Annesi ve babası Türkiye’de yaşayan ancak vizesi olmayan Hüseyin’in 17 Ocak’taki kimlik sorgusunda İnterpol tarafından arandığı belirlendi. Somali’den, ‘Türkiye üzerinden transit olarak Mısır’a geçeceği’ beyanıyla çıktığı bildirilen Hüseyin, gitmek yerine Türkiye’ye giriş yapınca gözaltına alındı. İltica isteği dikkate alınmayan Hüseyin 18 Ocak’ta Mısır’a sınır dışı (deport) edildi. Hüseyin’in suçluları iade etme kapsamından Mısır’a gönderilmediği, hakkında İnterpol tarafından arama kaydı bulunması nedeniyle sınır dışı edildiği belirtildi.

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