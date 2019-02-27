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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz GÜVENER/DHA
27.02.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Hastayı bilgilendirmeyen hastaneye 3 milyon liralık tazminat!

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Hastayı bilgilendirmeyen hastaneye 3 milyon liralık tazminat!

Adapazarı'nda inşaat ustası Ayhan İşcan (41), omuriliğinin üst bölümündeki fıtığın alınması için özel hastanede rızası olmadan yapılan iki ameliyatın ardından belden aşağısının felç kaldığını iddia ederek dava açtı. 

Mahkeme; ilk ameliyatta 'aydınlatılmış rıza formu'nda yazan ile gerçekleştirilen operasyonun farklı olduğu, ikincisinde ise form hazırlanmadığı yönündeki rapor üzerine, hastayı riskler hakkında bilgilendirmeyen özel hastanenin 3 milyon liralık tazminat ödemesine hükmetti. İşcan, kararın emsal teşkil edeceğini belirtirken, hastanenin avukatları ise karara itiraz etti. Kararın, Bölge İdare Mahkemesinde görüşüldükten sonra, tazminat miktarının 50 bin liranın üzerinde olması nedeniyle Yargıtay'a gönderileceği öğrenildi.

Adapazarı'nda inşaat ustası, evli ve 2 çocuk babası Ayhan İşcan, sol dizindeki rahatsızlık nedeniyle 2014 yılında Sakarya'daki özel hastaneye gitti. Muayene sonrasında İşcan'a omuriliğinin üst bölümünde fıtık oluştuğu ve ameliyat olması gerektiği söylendi. İddiaya göre, Ayhan İşcan, operasyonun olası riskleri ile ilgili ön bilgi verilmeden ertesi gün ameliyata alındı. Ancak ameliyat başarılı geçmedi. İşcan, acilen bir gün sonra yeniden ameliyat edildi. İki ayrı ameliyatın ardından belden aşağısını hissetmeyen Ayhan İşcan, doktorundan hayat boyu engelli kalacağını öğrendi. Bu durumu kabullenemeyen İşcan, belirli bir süre fizik tedavi gördüyse de olumlu sonuç alamadı. Büyük üzüntü yaşayan Ayhan İşcan, ameliyatta ihmali olduğunu ileri sürdüğü özel hastaneye karşı hukuk mücadelesi başlattı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

İşcan'ın avukatı Özgür Eray Taş, 2017 yılında açılan davada, hastanenin, ameliyatın olası riskleri konusunda müvekkilini yasaya uygun bir şekilde bilgilendirmediğini iddia ederek tazminat talebinde bulundu.

Sakarya 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında, özel hastanenin tanığı olarak ameliyatı yapan doktor dinlendikten sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. İstanbul Adli Tıp Kurumu, olayın komplikasyon olduğunu ve yapılan ameliyatta doktorun bir kusurunun bulunmadığını belirtti. Ancak, Adli Tıp Kurumu, hastanın ameliyattan önce riskler konusunda bilgilendirildiğine dair hazırlanması gereken 'aydınlatılmış onam'ın yasaya uygun olup olmadığının mahkemece değerlendirilmesinin uygun görüldüğünü belirtti. Bunun üzerine mahkemece, Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan, davaya konu olayda 'aydınlatılmış onama'nın tıp kurallarına ve yasaya uygun olup olmadığının değerlendirilmesi talep edildi.

FORMDA YAZAN OPERASYON FARKLI

Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nın hazırladığı raporda ise ameliyatın doğru yapıldığı ve olayın komplikasyon olduğu, ancak ilk ameliyat için alınan 'aydınlatılmış rıza formu'nun ameliyatı yapacak doktor tarafından alınması gerekirken, hastane personeli tarafından alındığı belirtildi. Raporda, doktorun gerçekleştirdiği operasyon ile 'aydınlatılmış rıza belgesi'nde yapılacağı yazan ameliyatın farklı olduğu kaydedildi. Kitle ameliyatı yapıldığı ifade edilmesine rağmen herhangi bir patoloji raporunun bulunmadığı ve ikinci ameliyat için ise hiçbir 'aydınlatılmış rıza formu'nun hazırlanmadığı vurgulandı. Raporda, özel hastanenin ve doktorun hastayı bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu belirtilerek, kusurlu olduğu değerlendirildi.

3 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT

Hastanenin kusurlu olduğunun ortaya çıkmasının sonrasında mahkeme, tazminat miktarının belirlenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi, Ayhan İşcan'ın bakiye ömrünü dikkate alarak, iş göremezlik ve bakıcı gideri zararını hesapladı. Mahkemece, raporu da dikkate alarak, özel hastanenin faizleri ile birlikte İşcan'a 3 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme kararının, yeterli ve doğru bilgi verilmeden ameliyata alınan ve engelli kalanlar için emsal teşkil edeceğini belirten Ayhan İşcan, doktorların hastalara ön bilgi vererek ameliyat sürecini başlatmaları gerektiğini ifade etti. Özel hastanenin avukatları ise karara itiraz etti.

Kararın, Bölge İdare Mahkemesinde görüşüldükten sonra tazminat miktarının 50 bin liranın üzerinde olması nedeniyle Yargıtay'a gönderileceği belirtildi.

 

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