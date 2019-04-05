Hastası tarafından tehdit edilen doktor tek bir şartla şikâyetinden vazgeçti: Gel de şartları gör
Batuhan Altun (19), 4 Aralık 2018 tarihinde gece saat 02.00 sıralarında göğsünde oluşan hafif sıyrıklar nedeniyle Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne gitti. Görevlilerin yardımıyla sedyeye yatırılan Altun’dan cam kırıkları nedeniyle kanlı olan elbiselerinin çıkarılması istendi. Batuhan Altun’un iddiasına göre görevli bir doktor, 5 saniye gibi kısa bir süre içinde Altun’u muayene edip yerine döndü. Daha sonra başka bir doktor da Altun’un yanına gelerek tedavi için yazılmış reçeteyi uzatarak taburcu olduğunu söyledi. İddiaya göre Altun, taburcu etmesine sinirlenerek doktora “Bittin sen” dedi. Hastane polisine giden doktor Ahmet Şimşek (32) kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Batuhan Altun’dan şikâyetçi oldu.
‘SEN BİTTİN’ TEHDİDİ
Müşteki olarak ifade veren doktor Ahmet Şimşek şunları söyledi: “Pansuman yapılacak herhangi bir durumu yoktu. 5 yıl içinde tetanos aşısı olduğunu söyleyen hastaya reçete verilerek taburcu edildi. Ancak hasta pansuman yapılması için ısrar etti. Gerek olmadığı söylenince, ‘Senin ismin ne’ dedi. Kaşeden ismimi görüp ‘Sen bittin, yarın görürsün’ diye tehdit etti. Şikâyetçiyim.” Altun ise ifadesinde “Söylemiş olduğum sözü gayriihtiyari, bir anlık öfke ile söyledim. Ben kesinlikle görevli bir doktoru tehdit etmedim” dedi.
K0ŞULLARI GÖZLEMLEDİ
Batuhan Altun hakkında “basit tehdit” suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturma dosyasını tarafların uzlaşması için İstanbul Adalet Sarayı Uzlaşma Bürosu’na gönderdi. Taraflar arasındaki görüşmede şikâyetçi doktor Şimşek, saldırıya uğrayan doktorların çalışma koşullarını hastaların gözlemlemesi şartıyla şikâyetinden vazgeçeceğini söyledi. Şüpheli Batuhan Altun da şikayetçi doktor Ahmet Şimşek’in şartını kabul etti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanınca Batuhan Altun’a takipsizlik kararı verildi. Tarafların uzlaşması üzerine Batuhan Altun, şikâyetinden vazgeçen doktorun çalıştığı hastanede bir gün süreyle doktorları ve hastane koşullarını gözlemledi.
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