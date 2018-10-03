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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.10.2018 - 17:11, Son Güncelleme:

Hastası tarafından öldürülen doktor gözyaşlarıyla uğurlandı

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Hastası tarafından öldürülen doktor gözyaşlarıyla uğurlandı

İstanbul Bahçelievler'de hastası tarafından vurulan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman son yolculuğuna uğurlandı. Doktorun eşi uzun süre tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

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  • Herkes ağladı
  • Herkes ağladı
  • Herkes ağladı
  • Herkes ağladı
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Bahçelievler'de çalıştığı özel hastanede hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman son yolculuğuna uğurlandı. Doktor için Bahçelievler Mehmet Ülker Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, doktorun ailesi başta olmak üzere İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı. 

Hastası tarafından öldürülen doktor gözyaşlarıyla uğurlandı

Doktorun meslektaşları, saldırının gerçekleştiği hastanenin önünden törenin düzenleneceği camiye kadar cenaze aracının yanında yürüdü. Doktorun eşi Mutlu Hacıosman'ın uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Hastası tarafından öldürülen doktor gözyaşlarıyla uğurlandı

Doktor için ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Doktorun naaşının Yeni Kanarya Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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