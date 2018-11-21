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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
21.11.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Hastaneyi yasa boğan vahşet

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ÇANAKKALE'de uzaklaştırma kararı bulunan eşi Fuat Şen'in (31) tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Sedef Şen (30) için ebe olarak görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Sağanak altında yapılan törende mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

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  • Sedef ebeyi gözyaşlarıyla uğurladılar
  • Sedef ebeyi gözyaşlarıyla uğurladılar
  • Sedef ebeyi gözyaşlarıyla uğurladılar
  • Sedef ebeyi gözyaşlarıyla uğurladılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adapazarı'da yaşarken, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi kasap Fuat Şen'den boşanmak için mahkemeye başvuran 2 çocuk annesi ebe Sedef Şen'in tayini, bir süre önce Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne çıktı. Yaşamını 1 yıldır ayrı sürdüren çiftin boşanma davası devam ederken, mahkemece Fuat Şen hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

ÇANAKKELE'YE GELİP ÖLDÜRDÜ

Çanakkale'ye gelen Fuat Şen, eşi Sedef'i takibe aldı. Fuat Şen, dün saat 07.30 sıralarında Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'nde işe gitmek için durakta servis aracı bekleyen Sedef Şen'in yanına gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fuat Şen, Sedef Şen'i başından tabancayla vurarak öldürdü. Fuat Şen, ardından silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Olay anı ise bu sırada durakta bekleyen bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

SAĞANAK ALTINDA TÖREN

Sedef Şen için bugün görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Hastanenin morgu önünde sağanak altında yapılan törende Sedef Şen’in mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Törene, hastane başhekimi Ufuk Tali ve personelin yanı sıra Sedef Şen’in 3 yaşındaki kızı Ülkü Şen ve 7 yaşındaki oğlu Emirhan Şen ile annesi Emine ve babası Adil Vatan katıldı.

İmamın yaptırdığı duanın ardından hastane personelinden helallik alındı. Ardından Sedef Şen’in cenazesi, öğle namazına müteakip toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale’nin Ezine ilçesi Bozeli köyüne götürüldü.

ÖLÜM HABERİNİ HASTANEDE ALMIŞLAR

Ebe Sedef Şen'in çocukları Ülkü ve Emirhan'ın olup bitenden habersiz izlediği cenaze töreni sonrası anneanne Emine Vatan, "Biz olayı duymadık. Hastaneye tansiyonu düştü diye geldik. Ölüm haberini aldık" dedi.

 

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