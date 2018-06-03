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    Hastaneye yetişemeyen kadın yolda doğum yaptı

    AA
    03.06.2018 - 02:17 | Son Güncelleme:

    Siirt'te doğum için hastaneye yetiştirilmeye çalışılan kadın, yolda doğum yaptı.

    Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesinde doğum sancıları artan 24 yaşındaki Nuray Yıldız'ı, eşi, otomobille Siirt Devlet Hastanesi'ne götürmek istedi.
    Yıldız'ın yolda sancılarının daha da artması üzerine yakınları, Siirt Devlet Hastanesi'nden kadın doğum uzmanı Ahmet Yıldızbakan'ı arayarak durumu bildirdi.

    Bunun üzerine başhekim Şeyda Kayhan ile, Nuray Yıldız ve eşinin bulunduğu yere ulaşan Yıldızbakan, doğumun başlaması üzerine Yıldız'a müdahale etti. Doğumun gerçekleştirilmesinin ardından anne ve bebeği Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Bu sırada başhekim Kayhan'ın talimatıyla, anne ve bebeği için hastanede gereken hazırlıklar yapıldı. Yıldız ve bebeği, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Servisi'ne alındı. Başhekim Kayhan, anne ve bebeğin hastaneye, takip amaçlı yatırıldığını dile getirdi.

    Kayhan, "Anne ve çocuk, bizim için çok önemliydi ve çok şükür ikisinin de sağlık durumu iyi. Hastalarımızın her zaman yanındayız. Devletimizin verdiği imkanlarla da her zaman her yere koşmaya hazırız." diye konuştu.

    Uzman doktor Yıldızbakan ise yola çıkarken 112 acil servis ekiplerini de arayıp söz konusu mevkiye yönlendirdiklerini belirterek, "Doğum yol kenarında yapıldı. Hastaya hemen ilk müdahaleyi yaptık. Hastanın sağlıklı bir doğum yapmasını sağladık. Anne ve bebeğin durumu iyi." diye konuştu.

    Etiketler: gündem
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