Hastaneye sevk
TUTUKLU bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde hastalandığı ve bir haftadır hastaneye götürülmediği öne sürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın dün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği açıklandı.
Demirtaş’ın avukatı olan kardeşi Aygül Demirtaş, Twitter’dan şu paylaşımda bulundu:
BİLİNCİ KAPANDI
“26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi hücre arkadaşı Abdullah Zeydan yapmıştır. Sonrasında ambulans çağrılmış, kendisine sadece EKG yapılmıştır. Müvekkilimiz acil servis yerine kapsamlı bir müdahale ve tedavi için kliniğe sevkini talep etmiştir. Cezaevi doktoru da Demirtaş’ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik. Aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir.”
TALEPLERİ KARŞILANDI
Aygül Demirtaş’ın iddialarıyla ilgili dün Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Selahattin Demirtaş’ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır. Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş’ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir. Bu süreç içerisinde Selahattin Demirtaş’ın ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak yapılan görüşmeleri gerçekleşmiştir. Ayrıca farklı tarihlerdeki doktor muayene talepleri de her zaman karşılanmıştır.”
CHP ZİYARET EDECEK
Bu arada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine Veli Ağbaba, Bayram Yılmazkaya ve Zeynel Emre’den oluşan CHP heyetinin Demirtaş’ı ziyaret edeceği öğrenildi.
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