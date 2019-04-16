Hastaneye giderken kazada hayatını kaybetti
AYDIN'ın Efeler ilçesinde rahatsızlanınca hastaneye gitmek için yola çıkan Kadir Çıkrıkçıoğlu (52), kullandığı otomobilin takla atması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 03.00 sıralarında, kırsal Zeytinköy ile Kalfaköy Mahallesi arasında meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Kadir Çıkrıkçıoğlu, gece göğsünde ağrı hissedince otomobiliyle hastaneye gitmek için yola çıktı. Çıkrıkçıoğlu yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, Kadir Çıkrıkçıoğlu yaşamını yitirdi.
Çıkrıkçıoğlu'nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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