Hastaneye giderken feci kaza! Dalgıçlara haber verdiler...
Bartın'da, hastaneye giderken dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Çakır (53) yönetimindeki 74 AP 593 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu merkeze bağlı Kaşbaşı köyü mevkisinde dereye düştü.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Derede ters dönen otomobilin içinde sürücünün bulunamaması üzerine Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış timi tarafından derede arama çalışması başlatıldı.
Çalışma sonucu Çakır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çakır'ın dereden çıkarılan cenazesi cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.
Hüseyin Çakır'ın hastaneye tedavi olmak için gittiği sırada kaza yaptığı öğrenildi.
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