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    Hastanesi değiştirildi

    ANKARA
    17.05.2018 - 01:04 | Son Güncelleme:

    CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın tedavisine Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nde devam edileceği bildirildi.

    Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Baykal’ın, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’ne nakledildiği belirtildi. Uzman hekimler tarafından ilk muayenenin yapıldığı ifade edilen açıklamada, Baykal için detaylı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlandığı kaydedildi. Açıklamada, “İzlenecek tıbbi süreç ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında hasta yakınları bilgilendirilmiştir. Sayın Baykal’ın genel sağlık durumu iyidir” denildi. 

    Etiketler: Deniz Baykal , CHP , gazetehaberleri , gündem
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