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AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

Hastanenin giriş bölümünün kar nedeniyle çöktü: 9 yaralı

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Hastanenin giriş bölümünün kar nedeniyle çöktü: 9 yaralı

Van'da, SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nün bulunduğu binanın girişinde çatıdan düşen kar yığınları nedeniyle meydana gelen çökme sonucu 9 kişi yaralandı.

Hastanenin çatısında biriken kar yığınları, öğle saatlerinde kardiyoloji bölümünün bulunduğu binanın girişindeki cam bölümün üzerine düştü.

Kar yığınları yüzünden çöken bölümün altında kalarak yaralanan biri hastane personeli 9 kişi, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Hastanenin giriş bölümünün kar nedeniyle çöktü: 9 yaralı

Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle çatıda biriken kar yığınlarının hastanenin girişindeki cam bölümün üzerine düştüğünü söyledi.

Hastanenin giriş bölümünün kar nedeniyle çöktü: 9 yaralı

Çatının çökmesi sonucu 9 kişinin yaralandığını ifade eden Çelik, "Bir vatandaşımızın kafasında kısmen bir yaralanma var. Bir vatandaşımıza cam parçası isabet ettiği için karın bölgesinde yaralanma var. Bu iki vatandaşımızı servise yatırdık. Diğer 7 vatandaşımızın durumu iyi. Ciddi bir yaralımız yok. İkinci bir olayın yaşanmaması için tüm önlemlerimizi aldık." diye konuştu.

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