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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.01.2019 - 00:18, Son Güncelleme:

Hastanenin arşiv kısmında yangın çıktı

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Sakarya'da hastanenin arşiv kısmında çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada yangının arşive zarar vermediği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü arazisindeki bazı idari birimlerinin bulunduğu binanın arşiv kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, içerideki dumanı da tahliye etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından belirlenecek.

Hastanenin arşiv kısmında yangın çıktı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: - YANGIN HASTANE ARŞİVİNE ZARAR VERMEMİŞTİR


İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yangının çıktığı iki katlı binanın Orman Bölge Müdürlüğünce Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine devredildiği, hastane ile Sakarya Atıcılık, Avcılık İhtisas Spor Kulübünce arşiv amaçlı kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

Hastanenin arşiv kısmında yangın çıktı

"Yangın hastane arşivine zarar vermemiştir, sağlıkla ilgili bir arşivde kayıp yoktur. Sakarya Atıcılık, Avcılık İhtisas Spor Kulübüne ait bir kısım atıl evrak zarar görmüştür. Yangın hastane arşivine zarar vermeden söndürülmüştür. Can kaybı yoktur. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışması sürmektedir."

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bulunan Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü arazisindeki hastanenin bazı idari birimlerinin olduğu binanın arşiv kısmında çıkan yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülmüştü. Yangında bazı arşiv belgeleri kullanılamaz hale gelmişti.

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