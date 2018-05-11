Son dakika... Hastaneden kaçırılan bebek bulundu

AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı Suriyeli Amir Zahlül (39) ve Ravva Zahlül Meeso (29) çiftinin yeni doğan oğulları Muhammed İbrahim bulundu.
Polis ekiplerince sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kent merkezinde bulunan erkek bebek, kadın doğum servisinde yatan annesi Ravva Zahlül Meeso’ye teslim edildi. Polis olayla ilgili bir kadını gözaltına aldı.
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