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    Hastaneden çıplak halde kaçtı! Polis yakaladı…

    ŞANLIURFA (İHA)
    21.03.2018 - 16:57 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’da tedavi gördüğü hastaneden çıplak olarak kaçan genç, AVM girişinde polis tarafından yakalandı. Üzerinde sadece iç çamaşırı olan gence pantolon giydiren polisler, yeniden hastaneye götürdü.

    Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. İddiaya göre, 24 yaşındaki İbrahim Halil T., gece saatlerinde madde kullandıktan sonra komaya girdi. Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıs burada tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde kendine gelen şahıs, çıplak halde hastaneden kaçarak bir alışveriş merkezine girmeye çalıştı.

    POLİS BAHÇEDE YAKALADI

    Şahıs, giyecek elbise bulmak için çıplak halde koşarak yaklaşık 500 metre ilerideki AVM’ye gitti. AVM’nin bahçesine giren şahıs, görevli polisler tarafından yakalandı.

    HASTANEDEN KAÇTIĞI ÖĞRENİLDİ

    Şaşkına dönen polis ekipleri, çok geçmeden şahsın hastaneden kaçtığını öğrendi. AVM’den getirilen bir pantolon giydirilen şahıs, polisler tarafından araca konularak yeniden hastaneye götürüldü.

    Hastaneden çıplak halde kaçtı Polis yakaladı…

    Etiketler: şanlıurfa , çıplak adam , hastaneden kaçtı , hastane , çıplak , gündem
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