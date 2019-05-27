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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taha AYHAN/DHA
27.05.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Hastaneden çıkar çıkmaz kendisini bıçaklayan kadına saldırdı!

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Hastaneden çıkar çıkmaz kendisini bıçaklayan kadına saldırdı!

MALATYA'da, Azime D., tartışma sırasında, dini nikahla birlikte yaşadığı adamın ağabeyi Hüseyin B.'yi bıçakladı. Hastaneye giden ve tedavisinin ardından taburcu olan Hüseyin B., Azime D.'yi evinin önünde av tüfeğiyle yaraladı. Polis, olay sonrası kaçan Hüseyin B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Battalgazi Mahallesi'nde oturan Azime D., iddiaya göre, dün akşam dini nikahla birlikte yaşadığı adamın ağabeyi Hüseyin B. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Bu sırada öfkelenen Azime D., mutfaktan aldığı bıçağı Hüseyin B.'nin bacağına sapladı. Yaralanan Hüseyin B., hastaneye gidip, tedavi olduktan sonra taburcu edildi. Hastaneden çıktıktan sonra evine giden Hüseyin B., av tüfeğini alıp, Azime D.'ye gitti. Kapının önünde bekleyen Hüseyin B., Azime D.'ye evinden çıkarken, tüfekle ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı kadını ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü.

OTOMOBİLLE KAÇARKEN KAZA YAPMIŞ

Polis ekipleri ise yaptığı araştırma sonucu Hüseyin B.'nin, otomobille kaçarken kaza yapıp, aracı yolda bırakarak, kayıplara karıştığını belirledi. Farklı suçlardan da hakkında arama kararı bulunduğu öğrenilen Hüseyin B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hastaneden çıkar çıkmaz kendisini bıçaklayan kadına saldırdı


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