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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN - Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
31.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hastaneden çaldı kaçtı

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Hastaneden çaldı kaçtı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ait 34 VZ 6202 plakalı ambulans, hastane bahçesinde park halindeyken çalındı. Aracın anahtarını üzerinde bırakan ambulans şoförü hakkında idari soruşturma başlatıldı. Ambulansı çalan Emre Çelik, Eyüp Göktürk’te göl manzarası izlerken yakalandı, “Üşümüştüm, ısınmak için çaldım” dedi.

İSTANBUL Tıp Fakültesi Hastanesi’nde önceki gece hareketli dakikalar yaşandı. Ambulans şoförü Mustafa Gül, gece nöbeti için hastane parkında ambulans içerisinde beklerken eksik malzemeleri tamamlamak için araçtan indi. Ambulansın anahtarını üzerinde bırakan Gül, başka bir ambulansta arkadaşıyla sohbet ederken, saat 04.30 sıralarında ambulansının yerinde olmadığını fark etti ve polisi aradı.

ARACIN İÇİNDE YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı. Ekipler hastane kameralarını ve yol kameralarını incelemeye aldı. Aracın terör olaylarında kullanılma ihtimaline karşı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de soruşturmaya dahil oldu. Ambulans şoförü Mustafa Gül hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise görüntülerden ambulansın Eyüp Göktürk’e götürüldüğünü belirledi. Ambulansı ormanlık alanda yanında şüpheli bir kişiyle gören polis havaya üç el ateş açtı. Ambulansın yanındaki şüpheli Emre Çelik gözaltına alındı.

‘10 YILDIR BU SEKTÖRDEYİM’

Ambulansın içinde soda şişeleri bulunurken Çelik alınan ilk ifadesinde “10 yıl önce sağlık sektöründe çalıştığımdan ambulansları anahtarları üzerinde park ettiklerini biliyordum. Üşümüştüm, ısınmak için çaldım. Eşimden boşanmıştım, bunalımdaydım” dedi. Çelik’in, 16 Ekim’den bu yana ailesinin kayıp başvurusuyla arandığı, hakaret ve yaralamadan kaydı olduğu ortaya çıktı. Ambulans ise yapılan parmak izi çalışmalarının ardından hastaneye teslim edildi.

 

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