Hastaneden çaldı kaçtı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ait 34 VZ 6202 plakalı ambulans, hastane bahçesinde park halindeyken çalındı. Aracın anahtarını üzerinde bırakan ambulans şoförü hakkında idari soruşturma başlatıldı. Ambulansı çalan Emre Çelik, Eyüp Göktürk’te göl manzarası izlerken yakalandı, “Üşümüştüm, ısınmak için çaldım” dedi.
İSTANBUL Tıp Fakültesi Hastanesi’nde önceki gece hareketli dakikalar yaşandı. Ambulans şoförü Mustafa Gül, gece nöbeti için hastane parkında ambulans içerisinde beklerken eksik malzemeleri tamamlamak için araçtan indi. Ambulansın anahtarını üzerinde bırakan Gül, başka bir ambulansta arkadaşıyla sohbet ederken, saat 04.30 sıralarında ambulansının yerinde olmadığını fark etti ve polisi aradı.
ARACIN İÇİNDE YAKALANDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı. Ekipler hastane kameralarını ve yol kameralarını incelemeye aldı. Aracın terör olaylarında kullanılma ihtimaline karşı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de soruşturmaya dahil oldu. Ambulans şoförü Mustafa Gül hakkında da idari soruşturma başlatıldı.
Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise görüntülerden ambulansın Eyüp Göktürk’e götürüldüğünü belirledi. Ambulansı ormanlık alanda yanında şüpheli bir kişiyle gören polis havaya üç el ateş açtı. Ambulansın yanındaki şüpheli Emre Çelik gözaltına alındı.
‘10 YILDIR BU SEKTÖRDEYİM’
Ambulansın içinde soda şişeleri bulunurken Çelik alınan ilk ifadesinde “10 yıl önce sağlık sektöründe çalıştığımdan ambulansları anahtarları üzerinde park ettiklerini biliyordum. Üşümüştüm, ısınmak için çaldım. Eşimden boşanmıştım, bunalımdaydım” dedi. Çelik’in, 16 Ekim’den bu yana ailesinin kayıp başvurusuyla arandığı, hakaret ve yaralamadan kaydı olduğu ortaya çıktı. Ambulans ise yapılan parmak izi çalışmalarının ardından hastaneye teslim edildi.
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