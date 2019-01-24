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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KAHRAMANMARAŞ (AA)
24.01.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

Hastanedeki ölümle ilgili şoke eden iddia!

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Hastanedeki ölümle ilgili şoke eden iddia!

Kahramanmaraş'ta hastane enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürülen kadının kızı, özel hastanenin görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Annesini kaybeden diş hekimi Taşdemir "Anneme hastane enfeksiyonu bulaştığına dair elimizde raporlar var. Ölümcül hastane enfeksiyonu olan 'acinetobacter baumannii' tüm dünyanın sorunu olan, bulaştığı zaman hastaların yüzde 85'ini öldüren bir bakteri" dedi.

Kahramanmaraş'ta kangren nedeniyle ayak parmağı kesilen annesinin hastane enfeksiyonu sonucu öldüğünü öne süren kadın, özel hastanenin yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Hatice Timürkaan (65), ayak parmağının diyabete bağlı kangren olması nedeniyle yakınları tarafından kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Parmağı kesilen Timürkaan, yarasının iyileşmemesi üzerine yakınları tarafından götürüldüğü başka bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Timürkaan, yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Diş hekimi Cennet Taşdemir, annesinin hastane enfeksiyonu yüzünden yaşamını yitirdiği iddiasıyla hastane görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hastanedeki ölümle ilgili şoke eden iddia

"ANNEME HASTANE ENFEKSİYONU BULAŞTIĞINA DAİR TAHLİLLER VAR"

Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin geçen yıl 29 Ekim'de özel hastanede kangrene bağlı ayak parmağının kesildiğini söyledi.

Parmağı kesildikten sonra taburcu edilen annesini, yarasının iyileşmemesi ve ağrılarının artması üzerine başka bir özel hastaneye götürdüklerini belirten Taşdemir, "Annem 3 Kasım 2018'de özel hastaneye acilden giriş yaptı ve 10 Aralık 2018'de vefat etti. Anneme hastane enfeksiyonu bulaştığına dair elimizde tahliller var. Ölümcül hastane enfeksiyonu olan 'acinetobacter baumannii' tüm dünyanın sorunu olan, bulaştığı zaman hastaların yüzde 85'ini öldüren bir bakteri." ifadelerini kullandı.

Taşdemir, annesinin parmağının kesildiği hastanedeki tahlillerde bu tür bir enfeksiyona rastlanmadığını savunarak, şöyle devam etti:

"28 Kasım ve 2 Aralık'ta yapılan tahlillerde 'Acinetobacter baumannii enfeksiyonu üremiştir' diye sonuç var. İlk hastaneye yattığında böyle bir şey yoktu. Ben elimdeki tahlil sonuçlarını annemi kaybetmeden önce aldım. Annemi kaybettikten sonra sonuç istediğimde 'Böyle bir sonuç yok.' denildi. Bu enfeksiyon geliştiğinde yoğun bakım ünitesi boşaltılmalıdır.

Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ayrıca CİMER, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne şikayetlerim oldu, hukuk mücadelesi başlattım."

Taşdemir, annesinin vefatının kendilerine 4 saat sonra haber verildiğini öne sürdü.

Özel hastanenin yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını belirtti.

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