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    Hastanedeki canlı bomba paniğinin nedeni belli oldu!

    Eyyüp BURUN/DHA
    09.03.2018 - 11:32 | Son Güncelleme:

    Gaziantep’te, günlük yaşamda kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğsüne takılan ’holter’ cihazı ile hastaneye gelen kalp hastası genç aniden yere düşünce, çevredekiler cihazı bomba sanarak panik yaşadı. Muayene için hastaneye gelenlerin yaşadığı panik ve hastaneden çıkmak için koşturmaları, güvenlik kameralarına yansıdı.

    GAZİANTEP Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne salı günü adı öğrenilemeyen 25-30 yaşlarındaki bir kişi, günlük yaşamda kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğsüne takılan ’holter’ cihazı ile hastaneye geldi. Kardiyoloji bölümünde gözetimli hasta olarak tedavi gördüğü belirlenen genç, hastane girişinde dengesini yitirerek yere yığıldı. Gence müdahale etmek isteyen bir kişinin cihaza bağlı kabloları görerek ’canlı bomba’ diye bağırması üzerine hastanede büyük panik yaşandı.

    Hastanedeki canlı bomba paniğinin nedeni belli oldu


    Çevredekiler, hastaneden çıkmak için büyük çaba harcarken, yere düşen genç hasta da yaşanan panik nedeniyle korkarak bayıldı. Hastanedeki sağlık çalışanlarından birinin, hastanın üzerindeki kabloların ’holter’ cihazına bağlı olduğunu fark etmesiyle yaşanan panik son buldu. Yerde ilk müdahalesi yapılan hasta, tedavi için acil servise götürüldü. Yaşanan olaylar ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gencin yere yığılması ve sonrasında yaşanan panik anları yer alıyor.

     

     

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    Etiketler: Hastane , holter , canlı bomba , bayılma , hasta , gündem
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