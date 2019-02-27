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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.02.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Hastanedeki bu görüntü şoke etmişti... Teknisyen konuştu

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Hastanedeki bu görüntü şoke etmişti... Teknisyen konuştu

İzmit'te Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bir laboratuvar personelinin bilgisayardan açtığı cinsel içerikli görüntü, hasta bilgilendirme ekranına yansıdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan personel hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı, teknisyenin açığa alındığı belirtildi.

Olay, 17 Ocak Perşembe günü, İzmit'teki Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis ünitesi içerisindeki laboratuvar bölümünde meydana geldi. Laboratuvarda görevli bir teknisyenin kullandığı bilgisayardan açtığı cinsel içerikli görüntü, bekleme salonunda bulunan hasta bilgilendirme ekranına yansıdı. Görüntüleri fark eden hasta ve hasta yakınları, cep telefonlarıyla kaydettikten sonra konuyla ilgili polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine ismi öğrenilemeyen laboratuvar teknisyeni gözaltına alındı.

Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürülen laboratuvar teknisyeni ifadesinde bilgisayarda film izlemek için internet sitesine bağlanmak istediği sırada sayfanın otomatik açıldığını iddia etti. Teknisyenin polis ve savcılıktaki ifadelerinin ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da hakkında soruşturma başlatıldığı ve açığa alındığı öğrenildi.

Hastanede şok görüntü
Hastanede şok görüntü
 

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