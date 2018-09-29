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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
29.09.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

Hastanede verdiği ifade ortaya çıktı

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Hastanede verdiği ifade ortaya çıktı

Bursa'da ayrılmak istediği sevgilisi tarafından yakıldıktan sonra hayatını kaybeden Şengül Vatansever'in hastanede verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Genç kadının ölmeden önce verdiği ifadede, "Önce beni yaktı, daha sonra elleriyle söndürerek arabaya geri bindirdi. Arabada kavga etmeye devam edince aşağı attı" dediği öğrenildi.

Bursa'da ayrılmak istediği sevgilisi tarafından canice yakılarak öldürülen 2 çocuk annesi Şengül Vatansever'in ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şuurunu kaybetmeden önce polise ifade verdiği ortaya çıktı.

Genç kadının polise verdiği ifadede, Ü.V. ile yaklaşık 1 yıl süren ilişkisini sonlandırmak istediğini, ayrılmak üzere buluştukları sırada Ü.V.'nin benzin dökerek kendisini önce ateşe verdiğini, sonra söndürmeye çalıştığını söyledi.

Vatansever'in ifadesinde, "Ben yaklaşık 1 sene Ü.V. ile ilişki yaşadım. Daha sonra kendisine ayrılmak istediğimi söyledim. Fakat kabul etmedi. Bir süre bunu tartıştık, bunun üzerine Kütahya'dan Bursa'ya gelip benimle görüşmek istedi. Ben de kabul ettim, görüştük. Arabayla yolda giderken ben ona 'Yeter artık ben seni istemiyorum, ayrılmak istiyorum' dedim. O da bana 'Asla olmaz, benden ayrılamazsın. Benden başkasıyla olamazsın' dedi. Daha sonra tartışmaya başladık. Ben arabadan indim, o da arkamdan indi. Biz dışarıda tartışırken bir pet şişe içerisinde yanında getirdiği benzini kafamdan aşağı döktü, daha sonra beni ateşe verdi. Sonra pişman oldu, söndürmek istedi. Söndürmek isterken elleri yandı. Söndürdükten sonra yine arabaya bindik, bu sefer araba da tartışmaya devam ettik ve beni arabadan aşağı attı" dediği öğrenildi.

Sevgili dehşeti kamerada
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''BABAMA SÖYLEMEYİN, ÜZÜLMESİN''

Genç kadının hastaneye giderken, "Babama söylemeyin, üzülmesin" dediği öğrenildi.

Genç kadını yaktıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışırken trafik kazası geçiren zanlı Ü.V.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tutulan ve hayati tehlikesi bulunan Ü.V.. hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, kendine gelir gelmez ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Türkiyeyi ayağa kaldıran vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Tek kelime ile vahşet: Benzin dökerek yaktı
Tek kelime ile vahşet: Benzin dökerek yaktı
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