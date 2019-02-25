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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.02.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

Hastanede skandal! Doktorun yanlış gözünü ameliyat ettiler

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Hastanede skandal! Doktorun yanlış gözünü ameliyat ettiler

Gastroenteroloji Doktoru Fatih Türk, İstanbul'da bir özel hastanede göz ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından aynaya bakınca şoka girdi...

Gastroenteroloji Doktoru Fatih Türk, İstanbul'da bulunan özel bir hastanede görev yapıyordu. Görev yaptığı dönemde burun tıkanıklığı yaşayan Dr. Türk, aynı hastanede görevli başka bir doktora muayene oldu.

Kulak, burun ve boğaz (KBB) doktoru, Türk'ü muayene ettikten sonra sol gözünde göz yüzeyinin kuruması sonucu salgı bezinin alınması gerektiğine karar verdi. Türk, karar sonrası geçtiğimiz yıl haziranda hastanede görevli Prof. Dr. Banu Coşar tarafından ameliyat edildi. Ameliyat sonrası aynaya bakan Dr. Türk, sağ gözündeki dikişi görünce yanlış gözünün ameliyat edildiğini anladı. Skandal olay, özel hastane tarafından tutanak altına alındı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Sağlam gözünün ameliyat sonrası zedelenerek görme kaybı ve başka sorunlara yol açtığı için savcılığa başvuran Türk, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Coşar'dan şikâyetçi oldu. Coşar, ameliyata girerken sol gözünü ameliyat edeceğini bildiğini fakat sağ gözünde bir sıkıntı gördüğü için bu gözü de ameliyat etmek zorunda kaldığını anlattı.

Adli Tıp ise savcılığa Türk'ün sol gözünün ameliyat edilmediğini belirten rapor sundu.

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