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    Hastanede kavgaya ceza

    Hürriyet Haber
    04.06.2018 - 07:38 | Son Güncelleme:

    Bağcılar Devlet Hastanesi’nde hasta-hemşire kavgasında mahkeme tarafları suçlu bularak para cezası verdi

    İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi'ne giden hamile Tuba C.'yi muayene eden doktor kan tahlili istedi, ardından serum tedavisi verdi.

    İddiaya göre hamile kadına takılan serum bittiği halde kolundan çıkartmayan hemşire Hatice K., "Seni ben mi hamile bıraktım, git şikayet et" diye azarladı.

    Tuba C., itilip kakıldığını ileri sürdüğü hemşireler Hatice K. ve Sinem Ü.'den şikayetçi oldu. Hemşireler ise Tuba C.'nin kendilerine hakaret ettiğini söyledi. Savcı, her iki tarafın cezalandırılmasıni istedi.

    Asliye Ceza Mahkemesi Tuba C.'yi kamu görevlilerine hakaret ve basit yaralamadan 3 ay 10 gün hapis ve 240 TL adli para cezasına, Hatice K. ve Sinem Ü.'yi de kasten basit yaralama suçundan 1000 TL adli para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı. (Sabah) 

     

    Etiketler: HASTANE , kavga , Mahkeme , gündem
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