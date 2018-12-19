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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/DHA
19.12.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Hastanede işkence gibi saatler! Herkesin gözü önünde...

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ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık ve Uygulama Merkezi’nde apandisit ameliyatı olduktan sonra serviste yer olmadığı için beyin cerrahi servisine yatırılan 22 haftalık hamile Hatice Akkol (29), 13 saat sonra hastane odasında doğum yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunan Hatice Akkol, "Yatağımın başında doğum yaptım. Çocuğumu kucağıma aldım. Sadece 45 dakika yaşayabildi" dedi.

Zonguldak'ta bir otelde görev yapan Hatice Akkol ile bir mağazada çalışan Engin Akkol, geçen yıl evlendi. 22 haftalık hamile Hatice Akkol, iş yerinde rahatsızlanınca Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvurdu. Hatice Akkol, 10 Aralık’ta BEÜ Sağlık ve Uygulama Merkezi’ne sevk edildi. Kadın doğum servisinde tedavi edilen Hatice Akkol, apandisit teşhisiyle genel cerrahi servisi doktorları tarafından aynı günün akşamı ameliyata alındı. Hatice Akkol, ameliyatın ardından serviste yer olmadığı gerekçesiyle beyin ve sinir cerrahisi servisine yatırıldı. Ağrı ve sancıları bulunan Hatice Akkol, bir gün sonra hastane odasında, doğum yaptı. Kız bebeğini eline alan Hatice Akkol, serviste görevli sağlık personeli tarafından acilen ameliyata alındı. Bebek sadece 45 dakika yaşayabildi ve hayatını kaybetti. Hastane morgundan aileye teslim edilen bebeğin cansız bedeni, Rüzgarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hatice Akkol, hastaneden taburcu olduktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek bebeğinin ölümünde ihmali olan sorumlu doktor ve sağlık personelinin tespit edilerek cezalandırılması için şikayetçi oldu.

DİĞER HASTALARIN GÖZÜ ÖNÜNDE DOĞUM YAPTI

Hatice Akkol, hastane odasında saat 11.00’den doğumun gerçekleştiği gece yarısına kadar 13 saatlik zaman diliminde sancıları olduğunu söylemesine karşın, doktorların kendisiyle ilgilenmediğini iddia etti. Saat 23.00 sıralarında sağlık görevlilerinin kontrol edip gittiğini, sancılarının ameliyattan dolayı psikolojik olduğunu ileri sürdüklerini belirten Hatice Akkol, şöyle konuştu:

"Kadın doğum doktoru beni apandisit ameliyatına yolladıktan sonra hiç yanıma gelmedi. Saatlerce sancı çektim. Servis hemşireleri benim bağırmamın psikolojik olduğunu ve diğer hastaları etkilemememi istediler. Doktorları çağırdıklarını ama gelen olmadığını da söylediler. Kendi bölümü hastalarıyla ilgileniyorlardı. Gece 23.00’e kadar kimse bana müdahalede bulunmadı. Ruh sağlığı hastası olduğumu söylemeye başladılar. Kadın doğum uzmanlığı yapmış genel cerrahi uzmanı bunu bana söyledi. Bir süre sonra da ben yatağımın başucunda doğum yaptım. Çocuğumu kucağıma aldım. Sadece 45 dakika yaşayabildi. Elime geldiğinde kafasını kaldırdım. Sonra servisin ortasında sedyeye alındım. Burada bebeğin kordonu kesildi. Serviste görevli doktorlar hiç kimseye ulaşamadıklarını ve kameraları işaret ederek ’beyin cerrahinin ortasında mı doğum yapılacak’ dediklerini duydum. Yani ben tam teşekküllü bir hastanede servisin ortasında kadınlık gururumun altüst olduğu, herkesin gözü önünde doğum yaptım."

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'

Hastanede yaşadıklarının kendisinde büyük bir travma yarattığını ve bu şekilde doğumu kabul edemediğini söyleyen Hatice Akkol, "Beyin cerrahi servisi doktorları olayın ardından bana kadın doğum doktorlarının beni gözünün önünden ayırmaması gerektiğini ancak buraya yatırdıklarını ve üzgün olduklarını söyledi. Belki Allah’ın takdiri yine erken doğum olabilirdi ama bu şekilde mi olmalıydı? Süreç olarak buna razı değilim. Elimden geleni yapacağım. Daha fazla hastanede durmak istemediğim içinde ertesi gün de taburcu oldum. Kayınvalidemin ismi Mine ve Ceylin koyacaktık adını. Eşyalarını almaya başlamıştık. Çok üzgünüz" dedi.

HASTANE YÖNETİMİ: KONUYU ARAŞTIRIYORUZ

BEÜ Sağlık ve Uygulama Merkezi yönetimi, düşük riski olan hastanın takibinin doktorlarca yapıldığını, ancak konunun araştırıldığı ve incelendiğini açıkladı.

 

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