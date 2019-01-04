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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
04.01.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Hastanede akılalmaz hırsızlık

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul’da bir üniversite hastanesinden ilaç ve tıbbi malzeme çalarak tıbbi ürün satan işyerine satan, aralarında hastanede görevli 2 kişinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Çalınan tıbbi malzemelerin eski tarihli olduğu ve 2008 yılından beri otomasyon sistemine kaydı olmadığı anlaşıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Aralık’ta ilçede bulunan bir üniversite hastanesinin eczane bölümünden farklı tarihlerde iki araçla ilaç ve tıbbi malzeme hırsızlığı yapıldığı yönünde bilgi aldı. İhbarda geçen araçlardan birinin hastane otoparkında çalışır şekilde beklediği tespit edildi. Bir kişinin araçtan aldığı boş çantayla içeri girdiği,  dolu çantayla çıkarak araca yerleştirdiği, daha sonra aracı başka bir kişiye teslim ettiği saptandı.

Aracı devralan kişinin de başka bir kişiyi araca aldığı belirlendi. Ekipler harekete geçerek aracı durdurdu. Araç içindeki S.C ve H.D gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sırt çantası içerisinde 12 şişe anestezide kullanılan tıbbi malzeme ele geçirildi.

Çalışmaların devamında ihbarda geçen ikinci araç da hastane otoparkında takibe alındı. Bir kişinin bindiği aracın bir süre ilerledikten sonra durduğu ve araca başka bir kişinin geldiği belirlendi. Harekete geçen polis, sürücü K.K ve yanına gelen M.K’yı gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramalarda 31 adet tıbbi malzeme ele geçirildi. K.K’nın  tıbbi ürünleri Şehremini Mahallesi’nde tıbbi ürünler satan amcası A.K’ya götürdüğü saptandı. A.K’nın işyerine yapılan baskında farklı markalara ait tıbbi malzeme ele geçirildi. A.K da gözaltına alındı.

Polis, 07 Aralık 2018 ve 19 Aralık 2018 tarihlerinde hastane personeli S.B. ve M.K’nın hastane eczanesinden toplam da 42 adet tıbbi malzemeyi K.K’ya 1.500 TL karşılığında sattıkları belirlendi. S.B ve M.K. ile ilk aracı kullanan Ç.K. isimli kişiler de yakalandı. Tıbbi malzemelerin eski ve 2008 yılından beri otomasyon sisteminde kaydı bulunmadığı ve ihale yöntemi ile alınmadığı belirlendi.

Gözaltına alınan S.B, Ç.K, S.C, K.K, M.K. A.K. Emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanırken, H.D adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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