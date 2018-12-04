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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
04.12.2018 - 17:50, Son Güncelleme:

Hastane yolunu çitlerle kapattı! 'Çözüm olmazsa kazacağım' dedi

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Hastane yolunu çitlerle kapattı! 'Çözüm olmazsa kazacağım' dedi

KONYA’da, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin hizmete yeni açılan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giden yol, arsa sahibi olduğunu belirten Ahmet Erdoğan tarafından tel çitlerle kapatıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin protokol koşullarını yerine getirmediğini iddia eden Erdoğan, yaklaşık 15 dakika sonra çitleri kaldırdı. Ahmet Erdoğan, ”Bu, belediyeye bir ihtardı. Protokol koşulları yerine getirilmezse yolu kazacağım" dedi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kamulaştırma davasının devam ettiğini belirtti.

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  • ’Protokole uyulmadı’ dedi, hastane yolunu tel çitlerle kapattı
  • ’Protokole uyulmadı’ dedi, hastane yolunu tel çitlerle kapattı
  • ’Protokole uyulmadı’ dedi, hastane yolunu tel çitlerle kapattı
  • ’Protokole uyulmadı’ dedi, hastane yolunu tel çitlerle kapattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakülte Hastanesi için 900 yatak kapasiteli yeni bina yaptırıldı. Temmuz ayı içinde hizmete giren hastaneye giden yolu, arsa sahibi olduğunu belirten Ahmet Erdoğan bugün tel çitlerle kapattı. Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arsanın yol olarak kullanılması için hazırlanan protokol kurallarına uymadığını iddia etti.

Ahmet Erdoğan, 1360 metrekare arsasının bir kısmından hastane yolu geçmesi için 2017 yılının Ekim ayında Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladıklarını belirtti. Erdoğan, imzalanan protokolde yolun giriş kısmında bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından etrafı tel örgülerle çevrilen arazide ’ticari faaliyet sürdürebilecek’ maddesi konulduğunu ve bunun üzerine belirlenen kısma ticari faaliyette bulunmak için tek katlı bir bina yaptığını söyledi.

Ahmet Erdoğan, binanın inşaatı devam ederken Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kısımda ticari faaliyet yapılamayacağı yönünde kendisine ihtarname gönderildiğini, bunun üzerine avukatı aracılığıyla kendisinin de Belediyeye protokol şartları yerine getirilmediği için ihtarname gönderdiğini ifade etti. Erdoğan, 4 defa ihtarname göndermesine rağmen bugüne kadar yaptıkları girişimlerden cevap alamadığını ileri sürdü.

TARTIŞMALAR YAŞANDI

Ambulans ve içinde hasta olan araçların geçişine izin verilen yolda, eylem nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Ahmet Erdoğan, zaman zaman araç sahipleriyle tartıştı. Hastaneye gelen vatandaşlar ise minibüslerden inerek yaklaşık 400 metre yürüyerek hastaneye ulaşabildi.

’ÇÖZÜM OLMAZSA YOLU KAZACAĞIM’

Yolun kendisinin tapulu arazisi olduğunu belirten Erdoğan, ”Belediye ile karşılıklı protokolümüz var. Ancak belediye bu protokolü yerine getirmedi. Bu 15 dakikalık yol kapatış bir ihtardı. Bu sorun çözüme kavuşmazsa yarın yolu kazacağım" dedi.

Ahmet Erdoğan, yaklaşık 15 dakika sonra tel çitleri kaldırarak yolu açtı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kamulaştırma davasının devam ettiğini belirtti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (04.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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