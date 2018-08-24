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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) 
24.08.2018 - 17:04, Son Güncelleme:

Hastane şov yapmakla suçlamıştı, hayatını kaybetti

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Hastane şov yapmakla suçlamıştı, hayatını kaybetti

KAYSERİ'de ambulans verilmediği iddiasıyla yakınlarının sedye ile caddeye çıkardığı 72 yaşındaki Naciye Törk, tedavisinin sürdüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nin göğüs hastalıkları bölümündeki tedavisinin ardından 17 Ağustos Cuma günü taburcu edilen ve kardiyoloji bölümüne götürülmesi istendiği iddia edilen KOAH hastası Naciye Törk'e, 'yatış' işleminin aynı gün yapılamayacağı söylendi. Bunun üzerine yakınları, Törk'ü Develi'ye götürmek için ambulans taleplerinin de geri çevrildiği öne sürüp, sedyeyle hastane dışına çıkarıp caddeden kendi imkanlarıyla önce otoparka, sonra ilçeye götürmeye çalıştı. Talas Bulvarı'nda sedyedeki hastayı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Hastane yönetimi devreye girince Naciye Törk, Kardiyoloji Bölümü'ne yeniden yatırıldı. Yönetim, hasta yakınlarını 'şov yapmak'la suçladı. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

Hastane şov yapmakla suçlamıştı, hayatını kaybetti

ERÜ Kardiyoloji Bölümü'nde tedavi altında olan ve yoğun bakımda tutulan Törk, dün sabah saat 06.30 sıralarında sağlık durumu iyice ağırlaştı. Törk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Naciye Törk'ün oğlu Vedat Törk, "Annem 5 gün Kardiyoloji Bölümü'nde yoğun bakımda yatıyordu. Acı haber dün geldi. Sabah saatlerinde annemim doktoru aradı ve kaybettiğimizi söyledi. Dün de yine Develi ilçesinde Çarşı Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazını kıldık ve annemizi Çomaklı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurladık. Allah destek veren herkesten razı olsun, mekanı cennet olsun" dedi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (24.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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