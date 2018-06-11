Hastane randevusu internetten nasıl alınır? İşte MHRS randevu alma sisteminin detayları

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren devlet hastanelerinden randevu almak isteyen vatandaşlar, randevu alma işlemini nasıl yapacakları konusunda internette araştırma yapıyor. Bu hastanelerden sağlık hizmeti almak için MHRS sisteminden randevu almanız gerekiyor. MHRS sisteminde randevu almak ise oldukça kolay, MHRS'den randevu almanın ise iki ayrı yöntemi bulunuyor. Peki, MHRS randevu nasıl alınır? MHRS'den randevu almak için ne yapmak gerekiyor?

ALO 182 Randevu Hattı acil aramalar kapsamında olmadığından ücretlidir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ücretlendirmede ana kuralları ve üst sınırı belirlemektedir. Hem sabit hatlardan hem de cep telefonlarından ALO 182'yi aramak sabit bir telefon hattını aramakla eşdeğerdir. BTK'ya göre Türkiye'de sabit hatları aramak dakikası en fazla 46,25 kuruştur. Türk-Telekom dakikası 7-15 kr. arası ücretlendirme yapmakta olup, tarifeler değişebilmektedir.

GSM firmaları da BTK'nın belirlediği bu üst sınırı geçemez. Ayrıca vatandaşlarımız sözleşme veya paketlerinde geçerli olan bedava dakikalarını da kullanabilmektedirler. Cep veya Sabit telefon şirketinizle iletişime geçerek ücretlendirme hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı'nın bu hat üzerinden gelir elde etmesi ya da vatandaşların telefon hattına ilave bir ücretin faturalandırılması söz konusu değildir. İnternet ve akıllı cihazlar (cep telefonu, tablet vs.) üzerinden alınan randevular ise ücretsizdir.

MHRS'DEN NASIL RANDEVU ALINIR?

MHRS Randevu alma ana kanalları şu şekildedir: ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr / https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması

MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerimizden destek alabilirsiniz.

Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

İNTERNET ÜZERİNDEN ONLİNE RANDEVU

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerden randevu almak isteyen hastalar, MHRS'nin resmi internet adresi olan "www.hastanerandevu.gov.tr" adresinden gerekli adımları uygulayarak kolayca randevu alabilirler. Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra karşınıza gelecek olan ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek, hangi gün ve saate istiyorsanız randevunuzu oluşturabilirsiniz. Ayrıca MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı telefonunuzdan MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

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TELEFONLA RANDEVU

MHRS'den randevu almanın bir diğer yolu da telefon kullanmak. Mobil ya da sabit hatlarınızı kullanarak Sağlık Bakanlığı'nın "ALO 182" çağrı merkezini arayarak, randevu oluşturabilirsiniz. ALO 182'yi aradığınızda işlemlerinizi yapmada size çağrı merkezi elemanı yardımcı olacak ve istediğiniz hastane ve hekime randevu alabileceksiniz.

HASTANE RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

MHRS'den İnternet ya da telefon kullanarak aldığınız hastane randevularını istediğiniz takdirde iptal edebilirsiniz. MHRS iptal işlemini yapmak ise oldukça kolay, randevunuzu iptal edebilmek için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan ekranın üst bölümünde yer alan "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz. ALO 182 çağrı merkezini arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

MHRS'DEN ALINAN RANDEVU NASIL GÖRÜLÜR?

MHRS'den aldığınız randevuları, www.mhrs.gov.tr adresine kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Randevu Geçmişi" kısmından görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, ALO 182 çağrı merkezini arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde ileriye dönük randevularınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ (MHRS) NEDİR?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye''de daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşılması amacı ile Sağlıkta Dönüşüm Projesi''ni yürürlüğe koymuş ve bu program kapsamındaki çalışmaları büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu programın en önemli çalışmalarından biri de Merkezi Hekim Randevu Sistemi''dir. MHRS; Alo 182 Çağrı merkezi üzerinden, internetten, mobil uygulamalardan hastanelerimizden ve aile hekimlerimizden vatandaşlara %99,6 erişilebilirlik seviyesinde hizmet verebilmektedir.