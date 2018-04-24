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    Hastane otoparkında olay! Linç edilmemek için acil servise gitti

    Çağlar ÖZTÜRK, Veysel DOĞUÇ (DHA)
    24.04.2018 - 13:23 | Son Güncelleme:

    Adana'da hastane otoparkında lüks otomobili çalarken kaza yapınca çevredekiler tarafından yakalanıp dövülen O.A., sığındığı hastanenin acil servisinde gözaltına alındı.

    Olay, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. İsmi açıklanmayan sürücü, 01 B 5422 plakalı otomobilini otoparka park edip, hastaneye girdi. 

    Bir süre sonra otopark görevlisinin yanına gelen O.A. ise aracın kendisine ait olduğunu söyleyip, anahtarı istedi. Anahtarı alıp aracı çalıştıran O.A. otoparktan çıkarken, diğer görevli aracın çalındığını fark etti. Park eden araçların arasından ağır ağır ilerleyen O.A., arkasından koşan otoparkçıları görüp hızlanınca, kaza yaptı. Vatandaşlar ve otoparkçılar O.A.'yı araçtan indirip dövmeye başladı. Kalabalıktan kurtulan O.A., hastane acil servisine sığındı. A.O., çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Polis merkezine götürülen O.A., araç sahibi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

    Etiketler: acil servis , linç , linç girişimi , Adana , gündem
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