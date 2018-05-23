Hastane önündeki çifte infazda flaş gelişme

Olayın ardından polis, saldırganın 5 Eylül 2017’de Ümraniye Çakmak Mahallesi’ndeki Fatih İlkokulu’nun bahçesinde servis taşımacılığı yapan iki firmanın çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Cüneyt Elik’in kardeşi Feyyaz Elik olduğunu belirlemişti.
Hakkında arama kaydı olduğu belirlenen Feyyaz Elik’in, silahlı saldırıyı “intikam amaçlı” düzenlediği ileri sürülürken, olay sırasında Elik’in yanında olan dayısı Recep Sungun, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ümraniye’de sokak üzerinde yakalandı.
Feyyaz Elik’in yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi. Sungun adliyeye sevk edildi.