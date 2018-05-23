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    Hastane önündeki çifte infazda flaş gelişme

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    23.05.2018 - 14:45 | Son Güncelleme:

    Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Ramazan Sarı (43) ve eşi Suzan Sarı’yı kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Feyyaz Elik’in olay sırasında yanında bulunan dayısı Recep Sungun yakalandı.

    Olayın ardından polis, saldırganın 5 Eylül 2017’de Ümraniye Çakmak Mahallesi’ndeki Fatih İlkokulu’nun bahçesinde servis taşımacılığı yapan iki firmanın çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Cüneyt Elik’in kardeşi Feyyaz Elik olduğunu belirlemişti.

    Hastane önündeki çifte infazda flaş gelişmeHakkında arama kaydı olduğu belirlenen Feyyaz Elik’in, silahlı saldırıyı “intikam amaçlı” düzenlediği ileri sürülürken, olay sırasında Elik’in yanında olan dayısı Recep Sungun, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ümraniye’de sokak üzerinde yakalandı.

    Feyyaz Elik’in yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi. Sungun adliyeye sevk edildi.

     

    Servis infazıServis infazı

    Etiketler: hastane , infaz , saldırı , Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi , gündem
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