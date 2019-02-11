Hastane odasında şaşırtan görüntü
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, kadın hastanın yakınları tarafından hastane odasında çiğ köfte hazırlanıp, yenilmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.
Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın odasına toplanan hasta yakınları, ziyaretçi ve refakatçiler yerde plastik leğen içinde çiğ köfte hazırladı. Kadın hastanın yakınları ve refakatçilerin çiğ köfteyi hazırladığı anlar da hastane odasında bulunan başkaları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada, kısa sürede tepkilere neden olurken, Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, konuyla ilgili incemele başlatıldığını, olaydan hastane çalışanlarının haberi olmadığını açıkladı. Sobacı, "Bir grup hasta yakını toplanıp çiğ köfte hazırlayıp yemişler. Bundan ne hastane yönetiminin ne de kat görevlilerinin haberi var. Hiçbir personel de böyle bir olaya tanık olmamış. Olay tamamen hasta yakınları arasında geçmiş" dedi.
Öte yandan sosyla medyada bazı takipçiler tarafından 'hastanede çiğ köfte partisi' yorumları da yapılan görüntülerde, kadınların hastane odasında yere konulan plastik leğende çiğ köfte yoğurduğu, oda bulunan diğer kadınların da yoğrulan çiğ köfteleri limon ve marul eşliğinde yedikleri görülüyor.
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