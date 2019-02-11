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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA), İHA
11.02.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Hastane odasında şaşırtan görüntü

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ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, kadın hastanın yakınları tarafından hastane odasında çiğ köfte hazırlanıp, yenilmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın odasına toplanan hasta yakınları, ziyaretçi ve refakatçiler yerde plastik leğen içinde çiğ köfte hazırladı. Kadın hastanın yakınları ve refakatçilerin çiğ köfteyi hazırladığı anlar da hastane odasında bulunan başkaları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada, kısa sürede tepkilere neden olurken, Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, konuyla ilgili incemele başlatıldığını, olaydan hastane çalışanlarının haberi olmadığını açıkladı. Sobacı, "Bir grup hasta yakını toplanıp çiğ köfte hazırlayıp yemişler. Bundan ne hastane yönetiminin ne de kat görevlilerinin haberi  var. Hiçbir personel de böyle bir olaya tanık olmamış. Olay tamamen hasta yakınları arasında geçmiş" dedi.

Öte yandan sosyla medyada bazı takipçiler tarafından 'hastanede çiğ köfte partisi' yorumları da yapılan görüntülerde, kadınların hastane odasında yere konulan plastik leğende çiğ köfte yoğurduğu, oda bulunan diğer kadınların da yoğrulan çiğ köfteleri limon ve marul eşliğinde yedikleri görülüyor.

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