Hastane dönüşü evinin yolunu unuttu, 2 gün sonra polisler buldu

Edinilen bilgiye göre, hastaneye gittikten sonra evinin yolunu hatırlamayarak kaybolan ve 2 gün boyunca sokakta kalan 85 yaşındaki Suriye uyruklu Alzheimer hastası Zahit Abbas isimli yaşlı kadın, açlıktan bitkin düşmüş halde polis tarafından bulundu. Polis ekipleri sokakta etrafına bakınırken fark ettikleri yaşlı kadının yanına gidip konuştuklarında yabancı uyruklu olduğunu ve kaybolduğunu öğrendi. Evinin yolunu hatırlamayan yaşlı kadının iki gün boyunca herhangi bir şey yemediği ve sokakta yattığı belirlendi. Polisler açlıktan ve yorgunluktan yürüyemez hale gelen yaşlı kadını araca bindirerek en yakındaki lokantaya götürdü.



Lokantaya götürülen yaşlı kadına polis memurları kendi elleriyle yemek yedirdi. Burada karnı doyurulan yaşlı kadın, ailesi bulunarak teslim edildi.

Halid Abbas, Annesini bulup kendilerine teslim eden polislere teşekkür etti. Başından geçenleri anlatan Zahit Abbas, “iki tane polis komşum, oğlum kardeşim, gibi sahip çıktı!. Gün içinde sabah çıktım, öğleden sonra geldim. Kaybolduğumu bilemedim evim nerede. Yoldan geçenlere sordum, bana dediler ki polise haber ver evini bulsunlar” diye konuştu.