Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Hastane dönüşü evinin yolunu unuttu, 2 gün sonra polisler buldu

    Hastane dönüşü evinin yolunu unuttu, 2 gün sonra polisler buldu

    ŞANLIURFA (İHA)
    28.06.2018 - 11:23 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'da gittiği hastaneden eve dönmeye çalışırken kaybolan ve 2 gün boyunca dışarıda kalarak açlıktan bitkin düşen Alzheimer hastası 85 yaşındaki Suriye uyruklu yaşlı kadın, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

    Edinilen bilgiye göre, hastaneye gittikten sonra evinin yolunu hatırlamayarak kaybolan ve 2 gün boyunca sokakta kalan 85 yaşındaki Suriye uyruklu Alzheimer hastası Zahit Abbas isimli yaşlı kadın, açlıktan bitkin düşmüş halde polis tarafından bulundu. Polis ekipleri sokakta etrafına bakınırken fark ettikleri yaşlı kadının yanına gidip konuştuklarında yabancı uyruklu olduğunu ve kaybolduğunu öğrendi. Evinin yolunu hatırlamayan yaşlı kadının iki gün boyunca herhangi bir şey yemediği ve sokakta yattığı belirlendi. Polisler açlıktan ve yorgunluktan yürüyemez hale gelen yaşlı kadını araca bindirerek en yakındaki lokantaya götürdü.

    Lokantaya götürülen yaşlı kadına polis memurları kendi elleriyle yemek yedirdi. Burada karnı doyurulan yaşlı kadın, ailesi bulunarak teslim edildi.
    Halid Abbas, Annesini bulup kendilerine teslim eden polislere teşekkür etti. Başından geçenleri anlatan Zahit Abbas, “iki tane polis komşum, oğlum kardeşim, gibi sahip çıktı!. Gün içinde sabah çıktım, öğleden sonra geldim. Kaybolduğumu bilemedim evim nerede. Yoldan geçenlere sordum, bana dediler ki polise haber ver evini bulsunlar” diye konuştu.

    Etiketler: Şanlıurfa , Kayıp , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri