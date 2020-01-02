MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHastane çalışanları şikayet etti, AFAD ve itfaiye inceledi
GeriGündem Hastane çalışanları şikayet etti, AFAD ve itfaiye inceledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 02.01.2020 - 16:31,Son Güncelleme:/

Hastane çalışanları şikayet etti, AFAD ve itfaiye inceledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hastane çalışanları şikayet etti, AFAD ve itfaiye inceledi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde havalandırma sisteminden sızdığı öne sürülen gaz paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde hastanenin acil bölümde bazı çalışanlar boğazlarında yanma hissetti. Gaz sızıntısından şüphelenen çalışanlar hastaların kaldığı odaların kapılarını kapattı. Hastaneye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gaz sızıntısının hissedildiği koridorun boşaltılmasının ardından AFAD ekipleri cihazlarla inceleme yaptı. Bir süre çalışma yapan AFAD ve itfaiye ekipleri hastaneden ayrıldı. Hastane yönetiminden konuya dair açıklama yapılmadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle