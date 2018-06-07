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    Hastane bahçesine gömüp, sırra kadem bastılar

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    07.06.2018 - 12:49 | Son Güncelleme:

    Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesine bir erkek ve kadın tarafından gömüldüğü belirlenen 2-3 aylık cenin bulundu. Cenin, Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alındı. Polis cenini gömen kişileri bulmak için çalışma başlattı.

    Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi olmak için gelen H.U, dün saat 15.30 sıralarında bahçede beklediği sırada, bir kadın ile erkeğin, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bulunduğu bahçe bölümünde poşetten çıkardığı bir cismi toprağa gömdüklerini gördü.

    Hastane bahçesine gömüp, sırra kadem bastılarGördüklerini hemen hastane güvenliğine söyledi. Özel güvenlik polise haber verdi. Polisler olay yerine gelerek, H.U’nun gösterdiği yeri kazdı.

    Yapılan kazıda cinsiyeti belli olmayan 2-3 aylık olduğu değerlendirilen cenin bulundu. Polis, hastane ve bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini topladı.

    Polis, cenini gömen kadın ve erkeği bulmak için çalışma yürütürken, cenin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Etiketler: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi , hastane bahçesine gömülen cenin , NoMObİL
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