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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya) (DHA)
03.08.2018 - 06:57, Son Güncelleme:

Hastane bahçesinde ailesinin gözleri önünde kurşun yağdırdılar

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Hastane bahçesinde ailesinin gözleri önünde kurşun yağdırdılar

ADAPAZARI’nda İ.S.(33), küçük yaştaki bir akrabasını tedavi amacıyla götürdüğü hastanede husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. İ.S. göğsüne ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, olaya tanık olan aile bireyleri ise sinir krizi geçirdi. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece yarısı Adapazarı şehir merkezindeki Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre İ.S. (33), ailesiyle birlikte rahatsızlanan küçük yaştaki akrabalarını tedavi için hastaneye getirdi. Bu sırada hastane önüne gelen husumetlileriyle karşılaşan İ.S.’ye kurşun yağdırıldı. Ailesinin gözü önünde silahlı saldırıya uğrayan İ.S., göğsüne ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE VURDULAR

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, gözlerinin önünde vurulan İ.S.’nin ailesi sinir krizleri geçirdi. Kanlar içerisinde kalan İ.S., görevliler tarafından hemen hastaneye alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Durumu ağır olan genç, daha sonra Sakarya Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olay yerini şeritle çevirerek inceleme yaptı. Olaya tanık olan vatandaşların ifadesine başvuran polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı İ.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hastane bahçesinde ailesinin gözleri önünde kurşun yağdırdılar

Hastane bahçesinde ailesinin gözleri önünde kurşun yağdırdılar

 

 

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