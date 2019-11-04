Hastalıkların davetiyesi: Susuzluk
ULUSLARARASI Su ve Sağlık Kongresi Yöneticisi Prof. Dr. Murat Topbaş, az miktardaki su kayıplarının bile ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekerek, “Mevsim geçişlerinde ve kış aylarında içilen su, insanı hastalıklardan korur” dedi.
12-15 Kasım tarihleri arasında Antalya’da yapılacak Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi öncesi açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Murat Topbaş, şunları söyledi:
GÜNDE 2.5 LİTRE İÇMELİ
“Su, vücut fonksiyonlarının çalışmasında, metabolizmanın dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonunun gerçekleşmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. Özellikle sıcak ortamlarda çalışanlarda, bebek ve çocuklarda, hamilelerde, yaşlılarda, ishalli hastalıklarda, diyabet, hipertansiyon, KOAH gibi kronik hastalığı olanlarda vücuttaki suyun miktarı çok önemli olup; çok az miktardaki su kayıpları bile ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Besin almadan haftalarca yaşayabiliriz ancak susuz birkaç gün yaşarız. Bu nedenle yetişkin kadınların günde en az 2-2,5; yetişkin erkeklerin ise 2,5-3 litre sağlıklı ve güvenilir su içmesi lazım.
‘YAZ BİTTİ’ DENMEMELİ
Yapılan çalışmalar uygun miktarlarda günlük su tüketiminin soğuk algınlığı, kabızlık, idrar yolu enfeksiyonlarını önlediğini, cilt sağlığının korunmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Su, organizmanın toksinlerden yani zehirli atık maddelerden arındırılmasını sağlıyor. Kilo kontrolü programlarında da zayıflamaya yardımcı oluyor. Su, ne yazık ki sadece yaz aylarında gündeme geliyor. Yaz bitti diyerek suyu ihmal etmememiz gerekiyor.” Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
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