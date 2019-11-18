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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Hastalık Yönetim Platformu nedir? Hastalık Yönetim Platformu nasıl kullanır?

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Hastalık Yönetim Platformu nedir? Hastalık Yönetim Platformu nasıl kullanır?

Diyabet hastalarının tedavi planlaması ve takibine özel bir sitem olan Hastalık Yönetim Platformu, son günlerde merak konusu oldu. Hastalık Yönetim Platformu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. İşte, Hastalık Yönetim Platformu hakkında tüm ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığınca geliştirilen, aile hekimlerince diyabette tanı, tedavi ve takibe olanak sağlayan özel yazılım sistemi "Hastalık Yönetim Platformu", 2020 ocak ayı itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılacak. İşte, sistem hakkında tüm ayrıntılar...

Aile hekimleri, sistem sayesinde kendilerine kayıtlı olan diyabetli için yaptığı planı ve hastanın tedavi hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını bilgisayardan takip edebilecek.

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, ülkede 2018 yılı rakamlarıyla 19 yaş altı 74 bin 924, 19 yaş ve üzeri 5 milyon 962 bin 473 olmak üzere 6 milyon 37 bin 397 diyabetli bulunuyor.

Bakanlık tarafından, toplumda diyabet farkındalığını arttırmaya yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan "Türkiye Diyabet Programı 2015-2020" uygulanıyor.

Diyabet programı kapsamında, etkin diyabet yönetimi için politika geliştirilmesi ve uygulanması, diyabetin önlenmesi ve erken tanı konulmasının sağlanabilmesi, diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisinin yapılması, çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisinin geliştirilmesi, Tip 2 diyabet ve obezitenin önlenmesi ve diyabet ve diyabet programının etkin izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Hastanelerde diyabetli bireylere yönelik verilen programlar kapsamında diyabet okul diploması alan birey sayısı bu yıl itibarıyla 79 bine ulaştı. Okulda Diyabet Programı ile de okul eğitimlerini veren sağlık personelinin hizmet içi eğitimleri ise devam ediyor.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak diyabet tanı, komplikasyonlar gibi konularda ise Bakanlık veri tabanı güncelleniyor.

Öte yandan, aile hekimlerinin riskli bireylerde tarama kriterleri, tanı alanlarda ise yıllık yapılması gerekli hususlar belirlenerek, diyabetin birinci basamak sağlık hizmetlerinde klinik yönetimi konusunda çalışmalar tamamlandı.

Kırıkkale, Manisa, Adıyaman ve Samsun'da başlayan pilot çalışma, 2020 Ocak ayı itibarıyla ülke genelinde uygulamaya başlayacak.

Bu sistem ile aile hekimleri kendilerine kayıtlı olan diyabetli kişi için yaptığı planı ve hastanın tedavi hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını takip edebilecek.

Tekrarlayan izlemlerle hastanın belirlenen tedavi hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı da ölçülebilecek.

Hasta, aile hekimi tarafından uzman hekime, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde (SHM) çalışan fizyoterapist veya diyetisyene yönlendirilecek.

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