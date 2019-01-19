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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Hastalık hastalığı (hipokondriyaziste) olma durumu nedir, nasıl meydana gelir?

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Hastalık hastalığı (hipokondriyaziste) olma durumu nedir, nasıl meydana gelir?

Hastalık hastalığı diğer adıyla hipokondriyaziste kişi hissettiği bedensel duyumları ciddi bir hastalığı olduğu biçiminde yorumlar; ancak gerçekte altta yatan bedensel bir hastalık yoktur ya da mevcut belirtileri açıklayacak nitelikte değildir

Şikayetleri: Gerçek olarak hissettiği bedensel yakınmalarına neden olan ve teşhis konulamadığını düşündüğü hastalığına çözüm bulmak için sıklıkla her belgenin özenle saklanmış olduğu bir dosya dolusu tetkikle doktor doktor dolaşır. Hastalar genellikle hayati organlara (beyin, kalp gibi) ait hastalıkları olduğunu dile getirirler.

Bulguları: Bu sebeple günlük yaşamı, aile ve iş yaşamında bir takım bozulmalar görülür, depresyon ve kaygı bozukluğu belirtileri eşlik edebilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Tanı ve tedavi için psikiyatri uzmanına başvurmaları gerekmektedir, ancak bu hastalar genellikle psikiyatriye en son gelirler ya da hiç gelmezler, çünkü gerçekten bedensel olarak hasta olduklarını düşünmektedirler. Yapılan tetkiklerin negatif çıkmasından sonra yeniden bir hekime giderler ve tüm tetkikleri yeniden yaptırmak isterler ; doktorların kendilerini anlamadıklarını ve yeterince muayene etmediklerini düşünürler.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır : Henüz saptanamamış ciddi bir hastalıkları olduğunu inandıklarından ve tersine ikna edilmeleri oldukça güç olduklarından hekimlerin bu hastalarla kurdukları ilişki çok önemlidir. Tedavilerinde psikoterapi ve ilaç tedavileri uygulanabilir.

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