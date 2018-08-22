‘Hastalar hacca vekillerini gönderebilir’
HAC vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gelen 84 bin Türk vatandaşından 24’ü hacı olamadan kalp krizi ve beyin kanaması gibi nedenlerle hayatını kaybetti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, önümüzdeki yıllarda hacı adaylarından sağlık raporu isteyeceklerini belirterek, “Hastalar hacca gelmesin. İkna edin, vekalet versinler. Onlara bu eziyeti çektirmemek gerekiyor” dedi. Erbaş şunları şöyledi: “Sürekli hastalığı olanlar, o haliyle hacca gelmişler. Hastaları ‘Sizin durumunuz hac yapmaya müsait değil’ diye ikna edip, vekil gönderilmesini sağlamak mümkün. Hac ibadetinin diğer ibadetlerden farkı, hac kendisine farz olmasına rağmen yapamadıysa, vefat etse bile yakınları onun yerine yapabilir. Hiç kimse bir başkasının yerine bedeni ibadet yapamaz, namaz kılıp oruç tutamaz ama hac yapabiliyor.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle