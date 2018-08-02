Acil serviste ortalık karıştı... Kadın güvenlik görevlisine darp anı kamerada
Çankırı Devlet Hastanesi'nde kadın güvenlik görevlisi M.Ç., hasta yakınları tarafından dövüldü. Darp anı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
İddiaya göre, 30 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde Çankırı Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınları yoğunluk oluşturdu. Güvenlik görevlisi M.Ç., hasta yakınlarından çok kalabalık olduklarını, çalışmaları engellediklerini öne sürüp dışarı çıkmalarını isteyince tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları, güvenlik görevlisine saldırdı. Diğer güvenlik görevlileri ve hasta yakınlarının araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi.
Güvenlik görevlisi, darp raporu alarak hasta yakınlarından şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Darp anı ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle