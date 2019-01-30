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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selçuk BAŞAR / DHA
30.01.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! Doktora gitti döndüğünde evi yıkılmıştı...

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TRABZON’un Arsin ilçesinde hasta torununu doktora götüren Gülsen Paslı, geri döndüğünde tek katlı evinin yerle bir olduğunu gördü. Eşyaları enkaz altında kalan kadın, evi anlaşmazlık yaşadığı kardeşlerinin iş makinesi ile yıktığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Olay, dün Arsin İlçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Anne ve babasından kalan evde 2 çocuğu ve torunu ile yaşayan Gülsen Paslı, ilçeye indi. Hasta torununu doktora götüren kadın geri döndüğünde tek katlı evinin yerle bir olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Tüm eşyaları yıkılan evin enkazı altında kalan kadın, suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, yıkılan evin enkazında inceleme yaptı. Evin dozerle yıkıldığı belirlendi. Görgü tanıklarının ifadesine başvurulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gülsen Paslı geçici olarak ilçede kızının evine yerleşti. 

'KARDEŞİMİN YIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Evi anlaşmazlık yaşadığı kardeşleri N.S. ve Z.S.'nin dozerle yıktırdığını öne süren Gülsen Paslı, “İki kızım ve torunum ile bu evde yaşıyorduk. Ev anadan, babadan kalma müşterek bir ev. 9 kardeşiz fakat diğer kardeşlerim gelip geçmezler. Biz burada hem hayvancılık yapıyoruz hem de bağ bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Torunum rahatsızlandığı için ilçeye doktora gittik. Doktordan döndüğümüzde evin olmadığını gördük. İlk başta heyelan mı oldu diye düşündüm. Fakat dozerle yıkılmış, teker izleri var. Evi kardeşlerimin yıktığını düşünüyorum” dedi.

Kardeşi ile annelerinin bakımı konusunda anlaşmazlık yaşadığını anlatan Paslı, “Onlar istiyor ki hep ben bakayım. Fakat onlar şehirde kaloriferli evde yaşıyorlar ve durumları çok iyi. Ben zaten fındık zamanı annemi alıp bakıyorum. Bu yüzden kardeşlerim tarafından evimin yıkıldığını düşünüyorum.  Bütün eşyalarım enkaz altında kaldı. Bir tavuğum da enkazda öldü. Maddi manevi çok zor durumdayım, kış günü bu yapılan hangi insanlığa sığar?” diye konuştu.

Akılalmaz olay Doktora gitti döndüğünde evi yıkılmıştı...

Akılalmaz olay Doktora gitti döndüğünde evi yıkılmıştı...

Akılalmaz olay Doktora gitti döndüğünde evi yıkılmıştı...


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