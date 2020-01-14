MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHasta taşıyan ambulans alev aldı
GeriGündem Hasta taşıyan ambulans alev aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA-Taha AYHAN
Haber Giriş: 14.01.2020 - 16:27,Son Güncelleme:/

Hasta taşıyan ambulans alev aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hasta taşıyan ambulans alev aldı

MALATYA'nın Darende ilçesinde, hasta taşıyan ambulans hareket halindeyken motor bölümünden alev aldı. Hastanın tahliye edildiği ambulanstaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivasın Gürün ilçesinden, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen böbrek hastasını taşıyan 58 TV 168 plakalı ambulans, motor kısmından alev aldı. Ambulans şoförü aracı sağa çekerken, hasta ise sağlık ekiplerince tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye araçtaki yangını söndürürken, hasta ise gelen ambulansa alınarak Malatya’ya götürülmek üzere yola çıkarıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle