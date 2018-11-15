Hasta garantisine bakandan yalanlama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinde, hasta garantisi verildiği iddialarının doğru olmadığını söyledi.
Koca, önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe görüşmelerinde, soruları yanıtlarken şunları söyledi: “Ne acil ne poliklinik ne yatan hastada ne ameliyatta bir taahhüt ve garanti söz konusu değildir. Vesikalık gibi MR çekildiği eleştirileri var. e-Nabız sisteminin onaylamadığını SGK’nın ödemediği sisteme geçtik, en az yüzde 20 düşüş oldu.”
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