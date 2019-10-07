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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.10.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Hasta karısını aldatırken dolandırıldı! Gerçekler canlı yayında ortaya çıktı

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Hasta karısını aldatırken dolandırıldı! Gerçekler canlı yayında ortaya çıktı

Böbrek yetmezliği bulunan eşini diyalize gittiğinde başka bir kadınla aldatan şahıs, dolandırılınca soluğu televizyon programında aldı.

Afyonkarahisar'da yaşayan 65 yaşındaki Ömer Günay, yıllardır böbrek yetmezliği ile savaşan eşine donör olmak isteyen ve kendini 'Leyla' olarak tanıtan kadınla eşi diyalize gittiğinde evde görüşmeye başladı. 5 yıldır kendini Leyla olarak tanıtan kadınla ilişkisini sürdüren Ömer Günay, geçtiğimiz yıl duyduğu haberle şaşkına döndü.

Leyla isimli kadın kendisinden bir bebeği olduğunu söyledi. Bebeği görme karşılığında Ömer Günay'dan maddi talepleri olmaya başladı. Bunun üzerine eşine Ömer Günay bu durumu eşi Ayşe Günay'a anlattı. Ayşe Günay, eşi mutlu olsun diye bağrına taş bastığını ve seve seve bebeğe bakmaya hazır olduğunu söyledi.

Bir aydır bebeği almak için bu kadına ve bebeğe ulaşamayan yaşlı çift, soluğu ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında aldı. Hiç çocuk sahibi olamayan çift, yaşananları gözyaşları içinde anlattı.

Gerçekler canlı yayında ortaya çıktı

Yıllardır Leyla isimli kadınla aynı numaradan görüştüğünü belirten Ömer Günay, ilk şoku numaranın Ayten D. isimli bir kadının üzerine kayıtlı olduğunu öğrenince yaşadı. Ömer Günay, Ayten D.'yi hayatında hiç görmediğini belirtti.

Hat sahibi Ayten D. isimli kadın, yıllardır Malatya'da yaşadığını ve evli olduğunu belirterek, olayla bir ilgisi olmadığını söyledi. Bu numaranın yaklaşık 9 yıldır yönlendirme usulüyle kullanıldığı tespit edildi. Hattı yönlendirmeyle kullanan kişinin 57 yaşında 3 çocuk annesi evli Latife Öcal olduğu tespit edildi.

Programa bağlanan bir çok kişi, kendisini Afyonkarahisar'dan tanıdıklarını, yıllarca kendilerini ve yakınlarını evlilik vaadiyle dolandıran Latife Öcal tarafından mağdur edildiklerini dile getirdi.

Hasta karısını aldatırken dolandırıldı Gerçekler canlı yayında ortaya çıktı

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